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Чиновникам мерії Херсона видаватимуть бронежилети, але не усім

Будівля Херсонської міської ради, фото: Херсон DailyБудівля Херсонської міської ради, фото: Херсон Daily

Працівників виконавчих органів Херсонської міської ради забезпечать бронежилетами. Цей пов'язано з посиленням російських обстрілів міста.

Розпорядженні про передачу бронежилетів підписав начальник Херсонської місцевої військової адміністрації Роман Мрочко, пишуть «НикВести».

Бронежилети отримають 17 працівників виконавчих органів міської ради: інспекції з контролю за благоустроєм, департаменту розвитку об’єктів комунальної власності тергромади, департаменту економіки та інвестицій, департаменту бюджету та фінансів, управління з питань архітектурно-будівельного контролю, а також управління освіти та управління культури.

Вартість одного бронежилета складає 5 600 гривень.

Нагадаємо, у 29 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару з повітря по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Удар стався вже, коли співробітники ОВА вийшли на роботу. 5 квітня стали відомі імена всіх загиблих після ракетного обстрілу.

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