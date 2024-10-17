Через російські обстріли Україна закликала Міжнародну морську організацію направити спостерігачів у порти Одеси

Обстріл порту Одеси, фото: Олег Кіпер

Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час переговорів з представниками урядів країн Нордично-Балтійської вісімки (Швеція, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Ісландія), які відбулися в Одесі, повідомили у Міністерстві закордонних справ.

«Тут, в Одесі, російський повітряний терор особливо відчутний. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак проти наших портів, внаслідок яких було пошкоджено понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна, знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції», — розповів Андрій Сибіга.

Він нагадав, що лише за останній місяць російські удари пошкодили чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

«Ось які цілі обирає Росія для своїх ударів — цивільні судна, зерносховища, термінали. Це не просто удари по нашій економіці. Це удари по глобальній продовольчій безпеці. Росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду», — заявив міністр.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси 6 жовтня було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

А 14 жовтня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

Раніше, Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.