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Це не випадкові удари, — Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський засудив російський ракетний обстріл Одеси, який стався 18 листопада. Наразі відомо про вісім загиблих.

«Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району. Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали»,  — зазначив Зеленській

Президент наголосив, що всі необхідні служби вже залучені для надання допомоги постраждалим.

Він також закликав світову спільноту звернути увагу на цей сигнал: від міжнародних самітів, таких як «Група двадцяти», до кожної столиці світу.

«Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу»,  — впевнений президент.

Раніше повідомлялось, що з ранку, 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

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