Миколаївській облраді пропонують призначити двох заступників для Табунщика

Кандидат на посаду заступника голови Миколаївської облради Денис Андрєєв. Архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської обласної ради розглянуть кандидатури на посади першого заступника та заступника голови ради Антона Табунщика. Пропонують кандидатури Дениса Андрєєва та Ігоря Щербини.

Про це йшлося під час засідання комісії Миколаївської облради з питань законності, повідомляють «МикВісті».

Ігоря Щербину, депутата від партії «Слуга народу», пропонуватимуть на посаду першого заступника. Щербина став депутатом облради у вересні 2024 року, до цього працював головним спеціалістом у Миколаївському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

На посаду заступника голови облради розраховує Денис Андрєєв — депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя». Він також очолює постійну комісію облради з питань захисту прав і свобод людини, законності та антикорупційної політики.

Денис Андрєєв під час засідання звернувся до депутатів із проханням підтримати його та наголосив, що голова облради Антон Табунщик особисто запропонував йому подати свою кандидатуру.

— На посаду заступника Антон Вікторович запропонував мені подати свою кандидатуру. Ви ж розумієте, чим вмотивоване це рішення: у нас залишилося небагато часу в каденції, а роботи ще багато. Ми започаткували медичну реформу, її потрібно довести до кінця, попереду освітянська реформа, є питання комунальної власності. Ми переговорили з Антоном Вікторовичем і досягли певних домовленостей щодо роботи депутатського корпусу. Сподіваюся на вашу підтримку, адже не думаю, що за 4 роки я чимось заплямував свій авторитет, — сказав Денис Андрєєв.

Відповідно до процедури, кандидатури на посади заступників представляє голова обласної ради на пленарному засіданні. Після цього відбудеться таємне голосування, яке проводитиме спеціальна комісія.

Нагадаємо, 25 квітня, шляхом таємного голосування депутати обрали голову Миколаївської обласної ради. Ним став перший заступник Антон Табунщик. До того, у березні 2023 року він став першим заступником голови після звільнення з посади Анни Замазєєвої, яку Кабмін призначив головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.