У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області: відбулося засідання профільної комісії

У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області. Фото: Миколаївська обласна рада

У п'ятницю, 7 серпня, у Миколаївській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності.

Одним із ключових питань порядку денного стало доопрацювання проєкту спроможної госпітальної мережі Миколаївської області, повідомляють у Миколаївській обласній раді.

Участь у засіданні взяли голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та його заступник Денис Андрєєв, заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, голова профільної комісії Ірина Шабільянова та члени комісії Андрій Закусілов, Олена Масалітіна, депутати обласної ради Надія Іванова, Григорій Ташлик, Тетяна Демченко, а також начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

Формування госпітальної мережі має на меті створення ефективної системи надання медичної допомоги в області. Це дозволить забезпечити чіткий розподіл функцій між закладами охорони здоров’я, розвиток їхньої матеріально-технічної бази, можливість залучення більшого фінансування через НСЗУ та, як результат, підвищення доступності й якості медичних послуг для жителів Миколаївщини. Як зазначив Антон Табунщик, робота над формуванням госпітальної мережі Миколаївської області триває з 2023 року. Протягом цього часу представники Миколаївської обласної ради спільно з профільними фахівцями вивчали досвід інших регіонів, зокрема Дніпропетровської області, брали участь у робочих нарадах на державному рівні, а також проводили робочі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками закладів охорони здоров’я та депутатським корпусом щодо формування госпітальної мережі області. Окрему увагу приділили вивченню фінансових показників закладів охорони здоров’я області, необхідних для формування мережі.

Під час засідання Ірина Ткаченко ознайомила присутніх з проєктом спроможної мережі закладів охорони здоров’я області. Документ розроблявся відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства охорони здоров’я. Під час формування проєкту було проаналізовано відповідність медичних закладів державним критеріям, а також враховано пропозиції всіх територіальних громад області щодо ролі кожного закладу в майбутній госпітальній мережі.

Учасникам засідання представили запропоновану архітектуру госпітальної мережі, розподіл медичних закладів за надкластерним, кластерним та загальним рівнями, а також критерії, за якими визначався статус кожної лікарні. Окремо акцентували увагу на нових критеріях госпіталізації пацієнтів, затверджених Міністерством охорони здоров’я, які також враховані під час формування проєкту.

«Зазначу, що кожен заклад охорони здоров’я Миколаївської області, який відповідає встановленим вимогам та надає відповідні медичні послуги, матиме можливість контрактуватися з НСЗУ незалежно від того, чи є він загальною лікарнею або лікарнею громади. Формування госпітальної мережі не передбачає скорочення пакетів медичних послуг. Навпаки, це створює можливості для залучення більшого фінансування. Водночас ми продовжуємо відстоювати інтереси Миколаївщини як прифронтового регіону на всіх рівнях державної влади», — підкреслив Антон Табунщик.

У ході обговорення депутати порушили низку важливих питань щодо фінансово-економічного обґрунтування проєкту, кадрового забезпечення медичних закладів, особливо у сільській місцевості, транспортної доступності лікарень для жителів громад та необхідності адаптації госпітальної мережі до особливостей прифронтового регіону.

У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній раді обговорили доопрацювання проєкту госпітальної мережі області. Фото: Миколаївська обласна рада

Крім того, значну увагу депутати приділили необхідності широкого обговорення проєкту. Наразі триває робота з депутатським корпусом, проводяться робочі наради з головами територіальних громад, керівниками закладів охорони здоров’я та медичною спільнотою задля врахування пропозицій і напрацювання остаточного варіанта госпітальної мережі.

Своєю чергою голова профільної комісії Ірина Шабільянова запропонувала взяти інформацію управління охорони здоров’я до відома та доопрацювати проєкт спроможної мережі закладів охорони здоров’я Миколаївської області з урахуванням усіх пропозицій і зауважень, висловлених депутатами під час засідання.

«Наше завдання — не просто визначити статус закладів охорони здоров’я, а забезпечити, щоб проєкт госпітальної мережі був максимально виваженим, враховував реальні можливості медичних закладів і потреби жителів Миколаївщини. Саме тому всі пропозиції, висловлені депутатами під час засідання, мають бути опрацьовані», — зазначила Ірина Шабільянова.

За результатами обговорення члени комісії підтримали відповідні рекомендації, після чого доопрацьований проєкт буде поданий на подальший розгляд депутатського корпусу.

Також під час комісії депутати розглянули питання щодо внесення змін до фінансових планів та звітів про їх виконання окремих комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Миколаївської обласної ради.