Україна ввела санкції проти уряду Грузії

Володимир Зеленський. Скриншот з відео.

Україна запроваджує санкції проти Грузії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний указ.

У відеозверненні Володимир Зеленський зазначив, що обмеження запровадили через розгін протестів проти відмови від переговорів про вступ до ЄС.

За його словами, санкції ввели проти 11 осіб – проти «тієї частини влади, яка здає Грузію Путіну». Крім того, президент України закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень.

«Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви», — зазначив він.

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Відповідно до указу, до санаційного списку потрапили:

Грігол Лілуашвілі — голова Служби безпеки Грузії;

Каха Каладзе — мер Тбілісі;

Міхаїл Чінчаладзе — суддя Апеляційного суду Тбілісі;

Мамука Мдінарадзе — виконавчий секретар «Грузинської мрії»;

Вахтанг Гомелаурі — міністр внутрішніх справ Грузії;

Отар Парцхаладзе — колишній генпрокурор Грузії;

Іраклій Рухадзе — власник телекомпанії «Імеді»;

Леван Мурусідзе — суддя, член Вищої ради юстиції Грузії;

Віктор Джапарідзе — народний депутат від «Грузинської мрії», мільйонер;

Дімітрі Самхарадзе — член політради «Грузинської мрії»;

Гіоргі Хаїндрава — грузинський політичний діяч;

Іраклій Кобахідзе — прем’єр-міністр Грузії;

Гіоргі Кобахідзе;

Звіад Шаламберідзе — державний повірений, керівник регіону Імеретія;

Шалва Тадумадзе — суддя;

Теа Цулукіані — членкиня політради «Грузинської мрії», міністерка культури, спорту та молоді;

Іраклій Карселадзе — політик, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії з лютого 2021 року;

Каха Бекаурі — голова комісії з комунікацій Грузії.

Ситуація в Грузії

У країні тиждень тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.