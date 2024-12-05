Україна ввела санкції проти уряду Грузії
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:38, 05 грудня, 2024
-
Україна запроваджує санкції проти Грузії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний указ.
У відеозверненні Володимир Зеленський зазначив, що обмеження запровадили через розгін протестів проти відмови від переговорів про вступ до ЄС.
За його словами, санкції ввели проти 11 осіб – проти «тієї частини влади, яка здає Грузію Путіну». Крім того, президент України закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень.
«Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви», — зазначив він.
Відповідно до указу, до санаційного списку потрапили:
- Грігол Лілуашвілі — голова Служби безпеки Грузії;
- Каха Каладзе — мер Тбілісі;
- Міхаїл Чінчаладзе — суддя Апеляційного суду Тбілісі;
- Мамука Мдінарадзе — виконавчий секретар «Грузинської мрії»;
- Вахтанг Гомелаурі — міністр внутрішніх справ Грузії;
- Отар Парцхаладзе — колишній генпрокурор Грузії;
- Іраклій Рухадзе — власник телекомпанії «Імеді»;
- Леван Мурусідзе — суддя, член Вищої ради юстиції Грузії;
- Віктор Джапарідзе — народний депутат від «Грузинської мрії», мільйонер;
- Дімітрі Самхарадзе — член політради «Грузинської мрії»;
- Гіоргі Хаїндрава — грузинський політичний діяч;
- Іраклій Кобахідзе — прем’єр-міністр Грузії;
- Гіоргі Кобахідзе;
- Звіад Шаламберідзе — державний повірений, керівник регіону Імеретія;
- Шалва Тадумадзе — суддя;
- Теа Цулукіані — членкиня політради «Грузинської мрії», міністерка культури, спорту та молоді;
- Іраклій Карселадзе — політик, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії з лютого 2021 року;
- Каха Бекаурі — голова комісії з комунікацій Грузії.
Ситуація в Грузії
У країні тиждень тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.
Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.
В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.
Останні новини про: Володимир Зеленський