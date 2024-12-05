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Україна ввела санкції проти уряду Грузії

Володимир Зеленський. Скриншот з відео.Володимир Зеленський. Скриншот з відео.

Україна запроваджує санкції проти Грузії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний указ.

У відеозверненні Володимир Зеленський зазначив, що обмеження запровадили через розгін протестів проти відмови від переговорів про вступ до ЄС.

За його словами, санкції ввели проти 11 осіб – проти «тієї частини влади, яка здає Грузію Путіну». Крім того, президент України закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень.

«Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви», — зазначив він.

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Відповідно до указу, до санаційного списку потрапили:

  • Грігол Лілуашвілі — голова Служби безпеки Грузії;
  • Каха Каладзе — мер Тбілісі;
  • Міхаїл Чінчаладзе — суддя Апеляційного суду Тбілісі;
  • Мамука Мдінарадзе — виконавчий секретар «Грузинської мрії»;
  • Вахтанг Гомелаурі — міністр внутрішніх справ Грузії;
  • Отар Парцхаладзе — колишній генпрокурор Грузії;
  • Іраклій Рухадзе — власник телекомпанії «Імеді»;
  • Леван Мурусідзе — суддя, член Вищої ради юстиції Грузії;
  • Віктор Джапарідзе — народний депутат від «Грузинської мрії», мільйонер;
  • Дімітрі Самхарадзе — член політради «Грузинської мрії»;
  • Гіоргі Хаїндрава — грузинський політичний діяч;
  • Іраклій Кобахідзе — прем’єр-міністр Грузії;
  • Гіоргі Кобахідзе;
  • Звіад Шаламберідзе — державний повірений, керівник регіону Імеретія;
  • Шалва Тадумадзе   — суддя;
  • Теа Цулукіані — членкиня політради «Грузинської мрії», міністерка культури, спорту та молоді;
  • Іраклій Карселадзе — політик, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії з лютого 2021 року;
  • Каха Бекаурі — голова комісії з комунікацій Грузії.

Ситуація в Грузії

У країні тиждень тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.

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