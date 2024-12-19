Суд продовжив обовʼязки нардепці з Миколаєва, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Ірина Кормишкіна, фото з відкритих джерел

Народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній суд продовжив дію процесуальних обовʼязків ще на два місяці.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначимо, що пресрелізі САП не називають конкретного імені, однак з урахуванням того, що нардепу обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки голови фракції ВР Давида Арахамії та голови ОВА Віталія Кіма, мова йде саме про Ірину Кормишкіну.

— 18 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Строк дії обов’язків продовжено ще на два місяці, — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що на підозрювану поклали виконання процесуальних обов’язків: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну; утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пізніше вони пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.