30 людей отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету Миколаївщини

Засідання спеціальної комісії, фото: Миколаївська обласна рада

У п’ятницю, 20 грудня, відбулося чергове засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради, щодо розгляду заяв людей, які потрапили у складні життєві обставини.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради, заяви на виплати розглядає комісія, до складу якої входять представники обласної ради, обласної адміністрації та управління соцзахисту.

«Сьогодні провів засідання спеціальної комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Вона працює в рамках обласної програми соціального захисту «Турбота». Таким чином люди, які мають важкі захворювання або потрапили у скрутне становище можуть отримати кошти на оздоровлення», – зазначив очільник обласної ради Антон Табунщик.

Засідання спеціальної комісії, фото: Миколаївська обласна рада

Засідання спеціальної комісії, фото: Миколаївська обласна рада

Очільник обласної ради Антон Табунщик, фото: Миколаївська обласна рада

Він повідомив, що комісія розглянула подані заявки та погодила виплати 30 заявникам у межах фінансування.

«Вкотре хочу наголосити, що кожен випадок ми з членами комісії – Іриною Шабільяновою, Олегом Бабіним та Інною Юдіною розглядаємо окремо. Також зауважу, що виплати нараховуються раз на календарний рік у межах бюджету Миколаївської області», – зазначив голова обласної ради.

Робота цієї програми та виплати людям це важливо не лише в умовах воєнного стану, а завжди. Адже лікування важких рідкісних захворювань потребує багато коштів. Так перевага у виплатах надається дітям та дорослим, які мають онкологічні, онкогематологічні, орфанні та інші важкі хвороби. Загалом за рік отримали такі виплати 226 людей.