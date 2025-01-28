Кабінет міністрів звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони
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- Марія Хаміцевич
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13:43, 28 січня, 2025
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Кабінет міністрів на нинішньому засіданні звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.
Про це повідомив уряд у Telegram-каналі.
Про кадрові зміни Рустем Умєров повідомив минулого тижня. Тоді він заявив, що подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, звинувативши його в провалі своєчасної закупівлі озброєння для фронту. Тоді він також назвав відповідальною за це голову Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову.
Дмитро Кліменков був заступником міністра з жовтня 2023 року, а до того декілька місяців був комерційним директором «Укртрансгаз». Ще раніше — був першим заступником голови Фонду держмайна України, тобто Рустема Умєрова.
Нагадаємо, що у минулому році ДБР розпочало розслідування постачання військовим неякісних мін. У Міноборони заявили, що будуть прийняті «кадрові рішення» щодо відповідальних за це посадовців.
Згодом у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Міністра оборони України Рустема Умєрова.
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