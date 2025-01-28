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Кабінет міністрів звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони

Дмитро Кліменков, фото: sud.uaДмитро Кліменков, фото: sud.ua

Кабінет міністрів на нинішньому засіданні звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Про це повідомив уряд у Telegram-каналі.

Про кадрові зміни Рустем Умєров повідомив минулого тижня. Тоді він заявив, що подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, звинувативши його в провалі своєчасної закупівлі озброєння для фронту. Тоді він також назвав відповідальною за це голову Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову.

Дмитро Кліменков був заступником міністра з жовтня 2023 року, а до того декілька місяців був комерційним директором «Укртрансгаз». Ще раніше — був першим заступником голови Фонду держмайна України, тобто Рустема Умєрова.

Нагадаємо, що у минулому році ДБР розпочало розслідування постачання військовим неякісних мін. У Міноборони заявили, що будуть прийняті «кадрові рішення» щодо відповідальних за це посадовців.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Міністра оборони України Рустема Умєрова.

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