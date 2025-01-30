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ЄС розглядає можливість відновлення купівлі російського газу для стимулювання мирних переговорів з Москвою, — FT

Посадовці Євросоюзу обговорюють ймовірність відновлення закупівлі російського газу. Фото: УНІАНПосадовці Євросоюзу обговорюють ймовірність відновлення закупівлі російського газу. Фото: УНІАН

Посадовці Євросоюзу обговорюють ймовірність відновлення закупівлі російського газу.

В Євросоюзі обговорюють повернення до використання російського газу. Деякі чиновники вважають, що це може допомогти завершити російсько-українську війну.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що прихильники купівлі газ у Росії наполягають, що це не лише знизить ціни на енергоносії у Європі, а й спонукає РФ почати перемовини про припинення вогню в Україні. Та, за словами джерел, навіть висунення ідеї про відновлення прямого транзиту газу з РФ до ЄС вже викликало негативну реакцію у найближчих союзників України.

Деякі німецькі та угорські посадовці виступають за відновлення транзиту газу, і їх підтримують кілька інших країн-членів ЄС, які бачать у цьому спосіб зменшити ціни на енергоресурси. Це може значно збільшити прибутки Росії, яка до повномасштабного вторгнення в Україну постачала Євросоюзу близько 40% газу від загальної потреби блоку, зокрема найбільше до Німеччини.

Проте ця ідея викликає спротив серед більшості країн Східної Європи, які за останні три роки скоротили обсяги імпорту російських енергоресурсів.

Обговорення відновлення транзиту російського газу також непокоїть експортерів СПГ зі США, які прагнуть укласти довгострокові угоди з європейськими компаніями. Вони побоюються, що відновлення транзиту газу з РФ, зокрема через Україну, зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною.

На цьому тижні один з посадовців Єврокомісії з енергетики перебуває у США для переговорів з експортерами СПГ щодо довгострокових постачань.

ЄС офіційно заявив про намір відмовитися від усіх викопних енергоресурсів з Росії до 2027 року, і план досягнення цієї мети буде представлений у березні.

Проте важке становище промисловості блоку збільшує потребу у дешевших ресурсах. Вартість газу в Європі зазвичай у 3-4 рази вища порівняно зі США.

У 2024 році Росія постачала до ЄС близько 10% від загальної потреби блоку, але з 1 січня 2025 року ця цифра зменшилася удвічі після того, як Україна припинила транзит своєю територією.

Єдиним трубопроводом, яким Росія зараз постачає газ до Європи, є «Турецький потік». Наразі Угорщина разом зі Словаччиною активно закликають ЄС натиснути на Україну для відновлення транзиту.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Слід зазначити, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що завдяки ухваленню рішення про заборону на прямі перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним зупинив сепаратизм у країні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що війна, розв’язана Росією проти України, має закінчитися в спосіб, який відповідає прагненням українського народу.

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