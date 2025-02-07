Зеленський вважає, що Трамп наразі не має офіційного плану для врегулювання війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський, фото: GettyImagеs

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в американського лідера Дональда Трампа на цей момент відсутній «офіційний план» припинення війни між Україною та РФ.

Про це він сказав 6 лютого пише агентство Інтерфакс-Україна.

— Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа, — зазначив Володимир Зеленський.

Український президент наголосив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Дональда Трампа.

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Окрім цього, Володимир Зеленський також висловив переконання, що українська та американські команди працюватимуть разом.

— Не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів, — зауважив він.

Президент висловив переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану «в Києві, не в Києві», десь це може збігатися з реальністю, але в більшості — ні.

— Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів, — підсумував він.

Нагадаємо, що резидент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.

Слід зазначити, що Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».