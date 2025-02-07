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США хоче скоротити кількість працівників USAID з 10 тисяч до менш ніж 300 — Reuters

Програма USAID. Фото: ReutersПрограма USAID. Фото: Reuters

Адміністрація Трампа планує залишити лише 294 співробітника USAID з понад 10 тисяч по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Вказається, що 294 співробітникам агентства дозволять зберегти свої робочі місця, в тому числі лише 12 в Африканському бюро та 8 в Азійському бюро.

Брайан Етвуд, який очолював USAID понад шість років, зазвав таке рішення «обурливим».  Він додав, що масове звільнення персоналу «фактично вб’є агентство, яке допомогло вберегти від смерті десятки мільйонів людей по всьому світу».

«Багато людей не виживуть», – додав Брайан Етвуд.

Раніше повідомлялося, що обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа закрити відомство.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».

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