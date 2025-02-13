Трамп анонсував переговори США, України та Росії в Мюнхені

Дональд Трамп. Фото: Carolyn Kaster, AP

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в рамках Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч, у якій братимуть участь представники України, Росії та Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі в четвер, 13 лютого.

На запитання щодо можливого візиту Володимира Путіна та інших російських посадовців до Саудівської Аравії, де раніше Дональд Трамп пропонував йому зустрітися, президент США зазначив, що така зустріч «рано чи пізно» відбудеться.

— Завтра у Мюнхені буде зустріч. Там будуть представники Росії та наші представники. Також запрошена Україна. Чесно кажучи, я не знаю, хто конкретно буде представляти країни, але це будуть високопосадовці з Росії, України та США, – заявив Дональд Трамп.

Варто зазначити, що Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року, і офіційного підтвердження про присутність її представників на заході поки немає, - вказує «Європейська правда».

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити. Згодом Дональд Трамп говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Після цього президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не визнає жодних домовленостей між США та Росією, якщо їх укладуть без її участі.