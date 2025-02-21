Президент Польщі попросив Зеленського бути спокійнішим щодо Трампа
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- Даріна Мельничук
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18:05, 21 лютого, 2025
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Президент Польщі Анджей Дуда у п’ятницю, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський та дав йому поради щодо співпраці з адміністрацією Білого дому.
Про це президент Польщі написав у соцмережі X.
Він каже, що запевнив українського президента у тому, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.
«Я передав йому, що ми послідовно вважаємо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні, крім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися прихильним до курсу спокійного і конструктивного співробітництва з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Дональд Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир», — написав Анджей Дуда.
Президент США стверджував, що Україні «не слід було починати» війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Він також назвав свого попередника Джо Байдена «сонним» і звинуватив президента України Володимира Зеленського в некомпетентності назвавши його «диктатором без виборів».
Крім того, Дональд Трамп заявив, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського становить лише 4% і закликав провести вибори. У відповідь український лідер навів результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими йому довіряють 57% громадян. Володимир Зеленський назвав твердження про 4% російською дезінформацією і зазначив, що Дональд Трамп, «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».
Пізніше радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються. За його словами, відносини «перебувають у стані розчарування і явно рухаються в неправильному напрямку».
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