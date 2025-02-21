  • пʼятниця

    21 лютого, 2025

  • -4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент Польщі попросив Зеленського бути спокійнішим щодо Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента УкраїниПрезидент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент Польщі Анджей Дуда у п’ятницю, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський та дав йому поради щодо співпраці з адміністрацією Білого дому.

Про це президент Польщі написав у соцмережі X.

Він каже, що запевнив українського президента у тому, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.

«Я передав йому, що ми послідовно вважаємо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні, крім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися прихильним до курсу спокійного і конструктивного співробітництва з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Дональд Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир», — написав Анджей Дуда.

Президент США стверджував, що Україні «не слід було починати» війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Він також назвав свого попередника Джо Байдена «сонним» і звинуватив президента  України Володимира Зеленського в некомпетентності назвавши його «диктатором без виборів».

Крім того, Дональд Трамп заявив, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського становить лише 4% і закликав провести вибори. У відповідь український лідер навів результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими йому довіряють 57% громадян. Володимир Зеленський назвав твердження про 4% російською дезінформацією і зазначив, що Дональд Трамп, «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».

Пізніше радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються. За його словами, відносини «перебувають у стані розчарування і явно рухаються в неправильному напрямку».

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом
Келлог вперше прокоментував зустріч з Зеленським та назвав його «мужнім лідером воюючої нації»
Трамп заявив, що Зеленському необов'язково бути присутнім на переговорах про Україну

Читайте також:

новини

У Миколаєві відремонтують трамвайні колії біля зоопарку та Народного саду: на це планують витратити ₴25 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

Аліна Квітко
новини

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати три суди на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Трамп заявив, що Зеленському необов'язково бути присутнім на переговорах про Україну
Келлог вперше прокоментував зустріч з Зеленським та назвав його «мужнім лідером воюючої нації»
«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом

У Миколаєві відремонтують трамвайні колії біля зоопарку та Народного саду: на це планують витратити ₴25 млн

У Миколаєві чоловіка засудили за зберігання гранати, яку він знайшов під час пошуків наркотиків

1 година тому

У Миколаєві хочуть провести конкурс на кращий проєкт реконструкції скверу «Захисників правопорядку»

Головне сьогодні