Президент Польщі попросив Зеленського бути спокійнішим щодо Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент Польщі Анджей Дуда у п’ятницю, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський та дав йому поради щодо співпраці з адміністрацією Білого дому.

Про це президент Польщі написав у соцмережі X.

Він каже, що запевнив українського президента у тому, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.

«Я передав йому, що ми послідовно вважаємо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні, крім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися прихильним до курсу спокійного і конструктивного співробітництва з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Дональд Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир», — написав Анджей Дуда.

Президент США стверджував, що Україні «не слід було починати» війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Він також назвав свого попередника Джо Байдена «сонним» і звинуватив президента України Володимира Зеленського в некомпетентності назвавши його «диктатором без виборів».

Крім того, Дональд Трамп заявив, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського становить лише 4% і закликав провести вибори. У відповідь український лідер навів результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими йому довіряють 57% громадян. Володимир Зеленський назвав твердження про 4% російською дезінформацією і зазначив, що Дональд Трамп, «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».