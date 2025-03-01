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Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергосистеми України

USAID – Агентства США з міжнародного розвитку. Фото: Getty ImagesUSAID – Агентства США з міжнародного розвитку. Фото: Getty Images

Цього тижня ще до суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа Держдепартамент США ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. 

Як повідомляє NBC News, протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак.

«Це суттєво підриває здатність цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це буде сигналом для Росії, що ми не дбаємо про Україну та наші минулі інвестиції», — сказав один з чиновників USAID, який бере участь в українській місії, в інтерв'ю NBC News.

Також чиновник зазначив, що USAID відіграє центральну роль у тому, щоб допомогти Україні бути стійкою, в тому числі зміцнити енергетичну систему. Окрім завершення проєкту «Енергетична безпека України», USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

До останніх кроків адміністрації Трампа в Україні від імені агентства працювали 64 американських державних службовці та підрядники. Після того, як адміністрація Трампа відправила решту персоналу в адміністративну відпустку і наказала працівникам, які не вважаються «критично важливими», повернутися до США, лише вісім з них залишаться на місцях в охопленій війною країні.

Обидва чиновники попередили, що виведення USAID з України зробить її енергосистему вразливою в розпал зими, коли вона буде піддаватися подальшим атакам російських ракет.

Раніше радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не означає, що США поступляться впливом Китаю чи Росії на світовій арені.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».

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