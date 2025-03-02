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Британія надасть Україні перший транш військового кредиту вже наступного тижня

Перший транш британської позики надійде Україні наступного тижня, фото: МінфінПерший транш британської позики надійде Україні наступного тижня, фото: Мінфін

Україна отримає перший транш у межах британського кредиту на 2,26 мільярда фунтів стерлінгів уже наступного тижня, повідомляє уряд Великої Британії.

Зазначається, що всі кошти будуть спрямовані виключно на військові закупівлі для посилення обороноздатності України. Фінансування надаватиметься у три рівні щорічні виплати по 752 мільйони фунтів стерлінгів.

Кредит є частиною міжнародного механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), у межах якого країни G7 виділяють Україні 50 мільярдів доларів США. Погашення позики відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно».

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