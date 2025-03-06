Тимошенко і Порошенко підтвердили переговори з командою Трампа та розповіли про деталі

Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Колаж: "Слово та Діло"

Видання Politico повідомляє, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели переговори з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. Політики вже відреагували на це.

Видання посилається на неназваних українських депутатів та експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії.

Зазначається, що переговори провели з нардепкою, експрем’єркою та лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко та п'ятим президентом України та лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком. За даними видання з ними обговорювали швидкі президентські вибори.

Вказується, що публічно і Юля Тимошенко і Петро Порошенко виступили проти проведення виборів до закінчення війни. Однак, за словами співрозмовника журналістів, їхні люди позиціюють себе «як ті з ким буде легше працювати» і «як ті, хто погодиться на багато речей, на які Володимир Зеленський не дає згоди».

Після цього Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відреагували на інформацію про перемовини. Вони підтвердили інформацію про те, що спілкувалися з командою президента США

Скриншоти з Facebook-сторінок політиків Скриншоти з Facebook-сторінок політиків

Лідерка «Батьківшини» погодилася зі словами Володимира Зеленського про те, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

«Команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови», — додала вона.

В свою чергу лідер партій «ЄС» Петро Порошенко зазнаичв, що суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів – це «безпека і мир через силу» та «свобода і демократія». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни, і звинуватив чинну владу у «неконституційних санкціях».

«Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу. Наше ключове завдання сьогодні — захистити інтереси України. Це завдання кожного українського політика, незалежно від приналежності до влади чи опозиції», — написав Петро Порошенко.

Реклама

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори глави держави та парламенту можуть відбутися лише після завершення гарячої стадії війни й за умови «сильної позиції для України». Зеленський наголосив, що вибори під час воєнного стану є неможливими відповідно до Конституції. Для цього потрібно змінювати законодавство, що теж неможливо під час дії воєнного стану.

Також нагадаємо, що на тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні сили активно готуються до кампанії. Зокрема, у президентській партії «Слуга народу» задумалися над ребрендингом.

Також Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, а також електронне голосування. Воно може запрацювати у країні після завершення війни з Росією.

Слід зазначити, що раніше проведене опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.