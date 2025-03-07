Спецпредставник США Келлог підтримав рішення Трампа щодо припинення військової допомоги Україні

Дональд Трамп та Кіт Келлог, фото: Susan Walsh, Copyright 2017 The AP

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловив підтримку рішенню Дональда Трампа про тимчасове припинення військової допомоги Україні.

На його думку, відповідальність за таке рішення лежить на самій Україні, цитує Associated Press.

— Найкращий спосіб, яким я можу це описати, — це щось на кшталт удару мула дерев’яною дошкою поперек носа, — заявив спецпредставник.

За словами Кіта Келлога, Київ отримав попередження ще до зустрічі щодо необхідності зосередитися на економічних питаннях, зокрема на угоді про корисні копалини. Однак під час переговорів президент Володимир Зеленський почав наполягати на збільшенні безпекової допомоги.

Як зазначає AP, президент США під час спілкування з журналістами 6 березня заявив про «значний прогрес» у переговорах його адміністрації з Україною. Він також припустив, що Україна та Росія можуть укласти угоду, хоча, за його словами, «іншим способом».

У ISW раніше припустили, що припинення передачі розвідувальних даних від США до України може значно посилити можливості російської авіації, яка раніше зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах в тилу Росії.