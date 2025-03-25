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Сенатори США закликають Трампа передати Україні всі заморожені активи Росії

фото: ukrslovo.netфото: ukrslovo.net

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій наполягає, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа спрямувала на допомогу Україні всю суму заморожених російських активів — понад 300 мільярдів доларів. Вони також закликають підштовхнути до такого кроку союзників.

Як повідомляє Reuters, сенатори звернулися з відповідним листом до держсекретаря Марко Рубіо, запитуючи, чи готова адміністрація США використовувати ці активи як важіль тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну.

У листі також йдеться про необхідність спонукати ЄС, країни G7 та інших партнерів до аналогічних дій, а також дозволити Україні використовувати російські активи для закупівлі оборонної техніки.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

Видання зазначає, що конгресмени вже неодноразово закликали використати заморожені російські кошти для відновлення України та посилення тиску на Москву, щоб досягти мирної угоди.

Нагадаємо, що у березні цього року Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). 

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже чотири мільярди євро.

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