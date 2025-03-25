Сенатори США закликають Трампа передати Україні всі заморожені активи Росії

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій наполягає, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа спрямувала на допомогу Україні всю суму заморожених російських активів — понад 300 мільярдів доларів. Вони також закликають підштовхнути до такого кроку союзників.

Як повідомляє Reuters, сенатори звернулися з відповідним листом до держсекретаря Марко Рубіо, запитуючи, чи готова адміністрація США використовувати ці активи як важіль тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну.

У листі також йдеться про необхідність спонукати ЄС, країни G7 та інших партнерів до аналогічних дій, а також дозволити Україні використовувати російські активи для закупівлі оборонної техніки.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

Видання зазначає, що конгресмени вже неодноразово закликали використати заморожені російські кошти для відновлення України та посилення тиску на Москву, щоб досягти мирної угоди.

Нагадаємо, що у березні цього року Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже чотири мільярди євро.