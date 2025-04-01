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«Ніякі вибори не готуються», — Арахамія

Давид Арахамія, фото: «МикВісті»Давид Арахамія, фото: «МикВісті»

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заперечив, що в Офісі президента проходила нарада щодо підготовки до виборів, про яку раніше повідомило видання Economist.

У коментарі Суспільному він заявив, що особисто не брав участі в жодних подібних зустрічах і наголосив, що їх не було взагалі.

— Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І наша позиція не змінилася, — сказав Давид Арахамія.

У Центральній виборчій комісії також наголошують, що вибори після війни потребуватимуть ухвалення спеціального закону про їх проведення. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що нинішній закон передбачає проведення парламентських виборів через 60 днів після завершення воєнного стану, а президентських — через 90. Однак, за його словами, цього часу буде недостатньо для організації виборчого процесу.

Раніше «BBC Україна» з посиланням на джерела в уряді та ОП, також зазначили, що нарад щодо організації виборів не проводили.

Хоча Economist писав, що президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду щодо можливого проведення виборів у липні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

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