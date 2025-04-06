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Уряд затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латиниці

Кримськотатарський прапор. Фото: Кримськотатарський ресурсний центрКримськотатарський прапор. Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

Кабінет Міністрів України затвердив новий правопис кримськотатарської мови, затвердив на основі латинського алфавіту.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що документ розробляли ще з 2023 року за участі провідних мовознавців, наукових установ, представників кримськотатарської спільноти та Меджлісу. Проєкт правопису схвалила Національна комісія з питань кримськотатарської мови.

Новий правопис передбачає правила написання, навчання, використання мови в медіа, літературі, офіційних документах і топоніміці. Його рекомендували використовувати всім державним органам, включно з місцевими та військовими адміністраціями, а також в окупованому Криму.

Правопис розробили на основі алфавіту, затвердженого ще у 2021 році, який відповідає історичним традиціям і сучасним мовним тенденціям. Такий крок став частиною реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

«Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі. Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що парламент Польщі схвалив Постанову «Про вшанування памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу», визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

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