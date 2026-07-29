 Кабмін виділив ₴419 млн на зарплати працівникам військових адміністрацій: Миколаївщина серед отримувачів

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Головна Новини Економіка 22:29, 29 липня, 2026

Кабмін виділив ₴419 млн на зарплати працівникам військових адміністрацій: Миколаївщина серед отримувачів

Миколаївщина отримає кошти на зарплати працівникам військових адміністрацій. Фото: КабмінМиколаївщина отримає кошти на зарплати працівникам військових адміністрацій. Фото: Кабмін

Миколаївська область отримає державне фінансування на оплату праці працівників обласної та районних військових адміністрацій. Загалом уряд розподілив 419 мільйонів гривень між шістьма прифронтовими регіонами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Фінансування також отримають Сумська, Одеська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Як зазначив глава уряду, рішення ухвалили з огляду на складні умови, в яких працюють працівники військових адміністрацій у прифронтових регіонах.

— Вчора був на Сумщині з першою робочою поїздкою. Регіон щодня перебуває під ворожими обстрілами. Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку. Безумовно, всі прифронтові регіони повинні мати особливу увагу та підтримку уряду. Сьогодні розподіляємо 419 мільйонів гривень для Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій, — заявив Сергій Корецький.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що доручив Міністерству у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб до середини серпня підготувати рішення щодо запровадження спеціального статусу для працівників у прифронтових регіонах і громадах.

Нагадаємо, у квітні 2026 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив про відтік кадрів з мерії Миколаєва до обласної військової адміністрації через зниження зарплат, додавши, що частину працівників усе одно доведеться скоротити.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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