Хмара тимчасово очолив Міноборони після призначення заступником відомства

Євген Хмара. Фото: Офіс президента

Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару заступником міністра оборони, а згодом поклав на нього тимчасове виконання обов’язків очільника відомства. Виконувати обов’язки міністра він почав із 20 липня.

Відповідне розпорядження №722 Кабмін ухвалив 17 липня та оприлюднив на урядовому порталі. Перед цим розпорядженням №722 Уряд призначив Хмару заступником міністра оборони.

Скриншот з порталу Кабміну

Перед призначенням до Міноборони президент Володимир Зеленський звільнив Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій «А» та тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару відповідальним за виконання обов’язків міністра оборони.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, але посади міністра оборони та закордонних справ — залишились вакантними.

Раніше у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.