 Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції України

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Головна Новини Політика 12:24, 18 липня, 2026

Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції України

Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції України. Фото: НацполіціяКабмін призначив в.о. голови Нацполіції України. Фото: Нацполіція

Кабмін України призначив виконуючих обов'язки міністра оборони та голови Національної поліції України. Ними стали Євгеній Хмара та Максим Цуцкірідзе.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національної поліції України на Максима Цуцкірідзе. За інформацією поліції, він був першим заступник голови Нацполіції з вересня 2023 року. Розпочав кар'єру з липня 2006 року як дізнавач у міліції Кіровоградського міського відділу УМВС України.

Заступником міністра оборони призначили Євгенія Хмару, який був начальником Центру спецоперацій «А». Він виконуватиме обов'язки міністра оборони України.

Також першим заступником міністра закордонних справ України призначили Андрія Сибігу. Він буде в.о. міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. Серед нових урядовців — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який очолив Міністерство у справах ветеранів. Також крісло очільника МВС отримав голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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