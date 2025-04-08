На Херсонщині новий керівник поліції

Представлення нового керівника поліції Херсонщини. Фото: Нацполіція

У вівторок, 8 квітня, Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нових керівників поліції Кіровоградської та Херсонської областей.

Як повідомили у Нацполіції, новим керівником поліції Херсонської області став Роман Козьяков, який до цього обіймав посаду керівника поліції Кіровоградщини.

В той же час, поліцію Кіровоградської області очолив Андрій Дуброва, який раніше був начальником Печерського управління поліції Києва.

Роман Козьяков. Фото: Нацполіція Андрій Дуброва. Фото: Нацполіція

Іван Вигівський, під час зустрічі з особовим складом поліції обох областей, обговорив поточну криміногенну ситуацію та визначив пріоритети для подальшої роботи. Серед основних завдань залишаються забезпечення безпеки на вулицях та підтримка місцевих мешканців, зокрема в прифронтових регіонах.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві представили нового керівника поліції області — ним став правоохоронець з Києва Махно.