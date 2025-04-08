На Херсонщині новий керівник поліції
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- Світлана Іванченко
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19:57, 08 квітня, 2025
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У вівторок, 8 квітня, Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нових керівників поліції Кіровоградської та Херсонської областей.
Як повідомили у Нацполіції, новим керівником поліції Херсонської області став Роман Козьяков, який до цього обіймав посаду керівника поліції Кіровоградщини.
В той же час, поліцію Кіровоградської області очолив Андрій Дуброва, який раніше був начальником Печерського управління поліції Києва.
Іван Вигівський, під час зустрічі з особовим складом поліції обох областей, обговорив поточну криміногенну ситуацію та визначив пріоритети для подальшої роботи. Серед основних завдань залишаються забезпечення безпеки на вулицях та підтримка місцевих мешканців, зокрема в прифронтових регіонах.
Раніше повідомлялось, що в Миколаєві представили нового керівника поліції області — ним став правоохоронець з Києва Махно.
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