Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

У вівторок, 15 квітня, у Миколаївській обласній раді відбулося перше засідання Ради ветеранів, де презентували мету, основні завдання та принципи роботи Ради.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

На засіданні були присутні голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, перший заступник голови Ігор Щербина, заступник голови облради Денис Андреєв, радниця голови з питань ветеранської політики Вероніка Гнатюк, радниця начальника Миколаївської ОВА Неллі Яровенко, ветерани та представники громадських організацій, які опікуються питаннями ветеранів.

«Тривалий час ми працювали над створенням Ради ветеранів, аби вона дійсно була корисною для ветеранів та їхніх сімей. Це важливий крок у підтримці наших учасників бойових дій, учасників війни та військових, які отримали інвалідність через війну. До роботи будуть залучені ветерани та їхні рідні, родини загиблих захисників, представники військових частин, громадських організацій, органів влади та волонтерів. Спільна робота і плюралізм поглядів дасть змогу ефективно вирішувати проблемні питання у ветеранській політиці», — зазначив Антон Табунщик.

Рада виконуватиме такі завдання:

Аналіз проблем та розробка пропозицій щодо вирішення;

Комунікація з органами влади щодо соціального захисту ветеранів;

Моніторинг дотримання прав ветеранів та їхніх сімей;

Сприяння в реалізації волонтерських та благодійних ініціатив;

Створення зрозумілої та доступної дорожньої карти підтримки ветеранів.

Ігор Щербина, який очолює Раду ветеранів, зауважив, що ветерани зможуть звертатися до Ради та отримувати комплексну допомогу у вирішенні їхніх питань, а паралельно буде тривати комплексна робота з втілення стратегії ветеранської політики. Також Рада у своїй роботі буде використовувати досвід громад, і успішні приклади будуть запропоновані для втілення й іншим громадам.

Також сьогодні представили проєкт модульного ветеранського простору з функціональними зонами – юридичною підтримкою, спортивною реабілітацією, освітньо-громадський простір та психологічний простір.

«Це той комплексний підхід, де в одному місці ветеран зможе отримати усе, що йому необхідно. Такі простори мають бути у кожному місті, селищі та селі», — додав Антон Табунщик.

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що 13 лютого 2025 року депутати Миколаївської обласної ради підтримали рішення про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей у Миколаївській області на 2025-2027 роки, що передбачає створення Ради ветеранів. Докладніше із рішенням можна ознайомитися за посиланням https://is.gd/mKjBs4