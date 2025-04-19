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Умєров розповів, що Київ на 90% підтримує мирну ініціативу Трампа, — NYP

Міністр оборони України Рустем Умєров, фото: Дмитро ЛарінМіністр оборони України Рустем Умєров, фото: Дмитро Ларін

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічей з американськими посадовцями заявив, що Київ майже повністю — на 90% — підтримує мирну ініціативу Дональда Трампа, представлену в Парижі.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США.

За інформацією видання, вже наступного тижня у Лондоні може бути ухвалене рішення щодо всеосяжного припинення вогню.

Американський чиновник пояснив, що занепокоєння української сторони стосується насамперед територіального питання — різниці між статусом «де-факто» і «де-юре». У першому випадку визнається тимчасова окупація території без її офіційної втрати. У другому — йдеться про офіційне визнання її втрати, що є неприйнятним для Києва.

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Щоб залучити Росію до перемовин, Сполучені Штати можуть запропонувати Кремлю пом’якшення санкцій або навіть часткове розмороження заморожених активів. Про це також повідомив американський високопосадовець, зауваживши, що відповідну ініціативу може просувати спеціальний президентський посланець Стів Віткофф.

Раніше The New York Times писали, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

Слід також нагадати, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

У Москві відреагували на заяву США, та заявили про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно». Там зазначили, що ознакою прогресу нібито стало дотримання Росією мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Водночас у Росії наголосили, що місячний мораторій на обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України завершився.

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