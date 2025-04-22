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Депутат «Пропозиції» Панченко передав дрони з бюджету Миколаєва для оборонців Очакова

Депутат «Пропозиції» Панченко передав військовим дрони з бюджету Миколаєва, скриншот з сюжету телеканалу «МАРТ»Депутат «Пропозиції» Панченко передав військовим дрони з бюджету Миколаєва, скриншот з сюжету телеканалу «МАРТ»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко на камеру передав військовим партію дронів, які придбали за гроші бюджету Миколаєва.

Сюжет про це відзняв комунальний телеканал «МАРТ». У ньому журналісти показали, як депутат партії міського голови передає дрони військовослужбовцям Сил оборони Очакова.

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір ПанченкоДепутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко

«Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів нашим військовослужбовцям, що боронять місто Очаків Ці дрони зроблені миколаївцями за кошти миколаївців. Тож вони зроблені з особливою любов'ю до вас і з особливою ненавистью до росіян. Сподіваємось, що кожен з цих дронів долетить до призначення. Слава Україні!», — сказав Федір Панченко під час переді дронів.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень. Для порівняння — це майже як бюджети прифронтових Харкова та Запоріжжя разом узяті.

Водночас того ж року з міського бюджету виділили 400 мільйонів гривень для військових, половина з яких пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ придбали та передали 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки передали частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Вже у березні 2024 року на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з бюджету Миколаєва виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні депутати міськради внесли зміни до бюджету міста й спрямували на оборону близько 107 мільйонів гривень.

У вересні 2024 року міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу на понад 7 мільйонів гривень.

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