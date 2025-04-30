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У голови Одеської ОВА новий заступник: що про нього відомо

Юрій Пуйко. Фото: ДумськаЮрій Пуйко. Фото: Думська

Кабінет Міністрів України призначив нового заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Посаду обійняв Юрій Пуйко.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрій Пуйко з 2024 року очолює Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. До цього мав тривалий військовий досвід. Народився 6 серпня 1980 року в місті Сокиряни Чернівецької області. Із 1997 року проходив службу у Збройних силах України, а у 2018 році закінчив Національний університет оборони імені Івана Черняховського.

Упродовж 2018-2019 років обіймав посаду заступника військового комісара Волинського обласного військового комісаріату. Згодом працював у Чернівецькому обласному військкоматі на аналогічній посаді.

У 2020 році балотувався до Чернівецької обласної ради 8 скликання від Аграрної партії України, однак не пройшов. На той момент він перебував на службі, як заступник Чернівецького обласного військового комісара.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА — Олексія Харченка.

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