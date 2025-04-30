Парк громадського транспорту поповниться: Рада зняла заборону з «гуманітарних» автобусів та тролейбусів

Одеса отримала автобуси, які простоюють через законодавчу колізію. Фото: Одеська міська рада

Верховна Рада дозволила використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси, як громадський транспорт. До цього вони простоювали в депо через законодавчу колізію.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба, закон підтримали 278 нардепів.

— 30 квітня Рада підтримала надзвичайно важливе рішення — законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги, — проінформував Олексій Кулеба.

За його словами, за два роки повномасштабної війни майже 90 громад отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів, загалом більше тисячі одиниць транспорту.

— Часто це єдина можливість налагодити зв’язок між селами, відновити шкільний маршрут чи довезти людей до лікарні. Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали, — констатував віце-прем'єр-міністра.

Тепер закон дозволяє офіційне використання транспорту комунальними підприємствами та захищає від ризиків юридичної невизначеності.

Раніше повідомлялось, що в Одесі не можуть запустити на маршрути 20 автобусів, які місту передали як гуманітарну допомогу Регенсбург та Стамбул.