У Вашингтоні очікують швидкої ратифікації угоди про корисні копалини Верховною Радою, — Sky News

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: Reuters

США розраховують, що Верховна Рада України може ратифікувати угоду про співпрацю у сфері корисних копалин уже найближчими днями.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання з посиланням на анонімне джерело в адміністрації Дональда Трампа, документ може бути ухвалений у парламенті вже цього тижня.

Згідно з досягнутими домовленостями між Україною та Сполученими Штатами, було підписано три окремі документи. Вони передбачають, що 50% прибутків від нових проєктів з видобутку українських природних ресурсів, зокрема, не лише рідкісноземельних металів, надходитимуть до спеціального інвестиційного фонду.

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Оскільки йдеться про міжнародну угоду, її набуття чинності можливе лише після ратифікації Верховною Радою.

При цьому народний депутат Ярослав Железняк припускає, що питання розглянуть під час пленарного тижня 13-15 травня. Після затвердження угоди має розпочати роботу інвестиційний фонд.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що підписання цієї угоди є сигналом для Росії щодо намірів адміністрації президента Трампа підтримувати мирний процес, у центрі якого — «суверенна, мирна та процвітаюча Україна».

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Пізніше Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.