Чехія готує поставку боєприпасів Україні на 2026 рік

Чехія вже зараз працює над організацією поставок артилерійських снарядів для України на 2026 рік, оскільки не очікує досягнення миру цьогоріч.

Про це заявив президент Чехії Петра Павела на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє «Українська правда».

Йдеться про продовження «чеської ініціативи» з поставки снарядів Україні. Чеський президент підтвердив, що цьогоріч у межах цієї ініціативи сподіваються передати Україні 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

— Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів наступного року. Ми не можемо виходити з того, що в цьому році ми вже досягнемо миру, — сказав він.

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Якщо ж бойові дії вдасться зупинити, то Україна зможе поповнити цими боєприпасами свої запаси, відзначив Петро Павел.

— Я переконаний, що артилерійська ініціатива і спроможність постачати Україні достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що сенсу продовжувати цю війну немає, — сказав він.

Також він вважає, що короткочасні «перемир’я» для нібито припинення бойових дій в Україні, які оголошує лідер РФ Володимир Путін, не мають жодного сенсу.

— Коли ми говоримо про перемир’я на 1-2-3 дні — то таке перемир’я не має сенсу. Ніхто не встигне розпочати переговори. Ми говоримо про 30 днів безумовного перемир’я — з цією пропозицією прийшла Україна, — додав він.

Петро Павел також звернув увагу, що Росія обстрілювала Україну попри так зване «великоднє перемир’я», оголошене у квітні Володимиром Путіним.

— Якщо ж говорити про завершення війни — то всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо тільки ухвалити рішення, але поки що він таке бажання не виявляв, — додав він.

Нагадаємо, що з початку 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.