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Дуда заявив, що лише Трамп може змусити Путіна зупинити війну за допомогою санкцій

Президент Польщі Анджей Дуда, фото: REUTERS/Valentyn OgirenkoПрезидент Польщі Анджей Дуда, фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість, що саме Дональд Трамп здатен вплинути на Росію та зупинити її агресію проти України.

У розмові з мережею Axel Springer Global Reporters Network, яку цитує Politico, Дуда наголосив, що США володіють дієвими економічними інструментами, які можуть змусити Кремль піти на поступки.

— Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів, — наголосив Анджей Дуда.

На його переконання, лише Трамп має справжні важелі, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Польський лідер зазначив, що після особистих зустрічей із Путіним Трамп «побачив реальну картину».

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— Він може бачити, яка його позиція і наскільки він готовий брати участь у серйозних переговорах про припинення війни, — сказав Анджей Дуда.

Також він зазначив, що Трамп має засоби, здатні заблокувати ключові інтереси російського керівництва. Він підкреслив, що йдеться про радикальні економічні заходи, які, на його думку, Трамп готовий реалізувати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.

Раніше в Кремлі повідомляли, що Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом підтвердив готовність до переговорів з Україною без попередніх умов.

Також слід зазначити, що Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву та заявив, що не впевнений у готовності Володимира Путіна припинити війну.

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