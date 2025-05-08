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Сєнкевич хоче повернути інспекцію з благоустрою Миколаєва, ліквідовану у 2014 році

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві можуть відновити інспекцію з благоустрою — спеціальну службу, яка стежитиме за чистотою вулиць, демонтажем незаконних споруд і дотриманням правил утримання територій.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич заявив 22 квітня під час презентації проєкту нової структури виконавчих органів міськради, повідомляють «МикВісті».

Наразі за благоустрій формально відповідає департамент внутрішнього фінансового контролю, а також районні адміністрації. Проте мер вважає таку модель застарілою і неефективною. 

Однак ще раніше експерти ЄС у межах антикорупційної ініціативи EUACI радили передати ці функції окремій структурі — аби не змішувати аудит і благоустрій в одному органі.

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Депутат від «Європейської солідарності» Олена Кісельова повідомила, що в оновленому положенні про департамент, яке розглядали на засіданні комісії з питань законності, цей пункт так і не з’явився.

За словами мера, цей новий орган дозволить налагодити контроль за порядком у місті й вивести цю функцію з-під підпорядкування антикорупційного органу.

— Антикорупційний департамент буде розділений. Замість нього буде окрема служба внутрішнього аудиту, а інспекція з благоустрою працюватиме самостійно. Вони будуть розділені: ті, хто займається благоустроєм, не повинні займатися цифрами. Ми прибираємо з аудиту питання знесення білбордів, будок тощо — це не їхня функція. Такий орган морально віджив своє, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Згідно з проєктом нової структури, також передбачена ліквідація самого департаменту внутрішнього фінконтролю, створеного Олександром Сєнкевичем на початку своєї першої каденції.

Зазначимо, у березні на засіданні сесії міськради Миколаєва депутати внесли зміни до положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, визначивши, що до основних його завдань належить надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів, моніторингів та інших контрольних заходів ефективності діяльності та дотримання законодавства підрозділами мерії щодо ефективного використання ними комунального майна бюджетних коштів.

Як створювали та ліквідували інспекцію у 2013-2014 роках

Ідея створити інспекцію з благоустрою вперше з’явилася у 2013 році. Її ініціатором був тодішній віцемер Юрій Андрієнко. Новостворена служба мала опікуватися контролем за дотриманням правил благоустрою, залучаючи до цього ресурси підприємств і організацій.  

Проте вже восени того ж року дві депутатські комісії міськради висловили невдоволення результатами роботи. Інспекцію очолював екс-депутат Дмитро Ніконов — пізніше відомий через участь у розгоні миколаївського Євромайдану. Комісії вимагали від нього впорядкувати роботу з вивезення сміття, покосу трави, демонтажу незаконних споруд та очищення міських територій. Також попросили надати звіт щодо витрачених бюджетних коштів і кількості адмінпротоколів.

У січні 2014 року на розгляд сесії міськради винесли питання про ліквідацію інспекції. Тодішній виконуючий обовʼязки мера Юрій Гранатуров пояснив: інспекція виявилась неефективною, незважаючи на 11 штатних працівників.

— Ми ліквідували спеціальну інспекцію з благоустрою, вважаючи її роботу неефективною. Я вчора підписав розпорядження про перерозподіл штатної чисельності. Зробив усе необхідне у тому, щоб у чотирьох районах з'явилися спецінспекції з благоустрою. Жодного спуску після цього главам районів не буде. Робота спецінспекцій не потребує великих матеріальних витрат. Ефективність залежатиме лише від того, наскільки вміло ви керуватимете цим блоком питань, — сказав тоді Юрій Гранатуров.

У лютому 2014 року Юрій Гранатуров повідомив головам адміністрацій, що після ліквідації інспекції вся відповідальність за благоустрій переходить до них. При цьому він зазначив, що робота спецінспекцій у районах не потребує великих витрат, а результат залежатиме від ефективності керівництва.

Що ще пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

Раніше повідомлялось, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів.

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