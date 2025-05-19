Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії

Нікушор Дан переміг на виборах. Колаж: Главред, фото: facebook.com/NicusorDan.ro

Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу здобув чинний мер Бухареста Нікушор Дан.

Згідно з даними румунського Центрвиборчкому, за нього проголосували 53,6% виборців. Його опонент, проросійський кандидат Джордже Сіміон, набрав 46,4%.

За пост глави держави змагалися проєвропейський позапартійний кандидат Дан та лідер ультраправої партії AUR Сіміон, якому заборонено в’їзд в Україну та Молдову через загрозу національній безпеці.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою, підкресливши значення співпраці між Україною та Румунією.

— Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту, — написав український президент.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку, щоб запобігти політичній кризі в країні. Його другий президентський термін офіційно закінчився 21 грудня 2024 року.