Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 19 травня, 2025
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Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу здобув чинний мер Бухареста Нікушор Дан.
Згідно з даними румунського Центрвиборчкому, за нього проголосували 53,6% виборців. Його опонент, проросійський кандидат Джордже Сіміон, набрав 46,4%.
За пост глави держави змагалися проєвропейський позапартійний кандидат Дан та лідер ультраправої партії AUR Сіміон, якому заборонено в’їзд в Україну та Молдову через загрозу національній безпеці.
Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою, підкресливши значення співпраці між Україною та Румунією.
— Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту, — написав український президент.
Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку, щоб запобігти політичній кризі в країні. Його другий президентський термін офіційно закінчився 21 грудня 2024 року.
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