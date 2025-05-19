Головний антикорупціонер мерії Миколаєва виступив проти пакетних голосувань по землі

Депутат Миколаївської міської ради від "Пропозиції" Андрій Єрмолаєв, скриншот з предвиборчого відеоролика

Директор антикорупційного департаменту мерії Миколаєва, депутат міськради від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв виступив проти практики розгляду земельних питань на сесіях «пакетно». Про це свідчить його публікація у Фейсбуці.

Нагадаємо, що на останній сесії Миколаївської міської ради між депутатами та мером відбувся конфлікт саме через такі масові «пакетні» голосування, зокрема депутатка Олена Кісельова виступала проти підходу щодо «пакетного» розгляду земельних проєктів рішень, оскільки щодо деяких з них у неї є питання. На це міський голова Олександр Сєнкевич сказав тоді, що усі проєкти рішень були розглянути на земельній комісії, де їх і треба було обговорювати, а на сесії треба голосувати. У підсумку, депутатка міської ради від партії «Європейська солідарність», голова постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики Олена Кісельова заявила, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і секретар міськради Дмитро Фалько нехтують правами депутатів та повертають традиції «Партії регіонів». Після цього позафракційний депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, який був обраний від забороненої «Опозиційної платформи — за життя», виступив на захист підходу, аби земельні питання на сесіях розглядати «пакетно», а усі обговорення та вирішення спірних моментів по конкретних питаннях, залишати на етапі досесійного розгляду на депутатських комісіях.

— Перефразовуючи… Депутат може вийти з партії регіонів, а ось партія регіонів із депутата ні, — написав Андрій Єрмолаєв, прикріпивши до публікації скриншот новини з заявою Ільюка.

Андрій Єрмолаєв прокоментував заяву Артема Ільюка, скриншот публікації у Фейсбуці

Зазначимо, що Андрій Єрмолаєв останнім часом майже не відвідує сесії Миколаївської міської ради, оскільки пішов служити в один з родів військ Збройних сил України.

Цей допис прокоментував його однопартієць Дмитро Канарський, який на сьогодні очолює відділ стандартизації та впровадження електронного врядування міської ради Миколаєва. Він заявив, що так звані «пакетні» голосування за землю — це «торговий майданчик».

— Точніше буде деталізувати: спочатку ідея полягала у тому, щоб пришвидшити процес прийняття однотипних рішень, але потім хтось з риг (вірогідно, мова про «Партію регіонів», — прим.) здогадався з цього зробити торговий майданчик. Сенс пакетних голосувань полягає у домовленостях і протиставленнях одних рішень іншим. Тобто явно не у розрізі смислу самих рішень. Just business, — написав Дмитро Канарський.

Коментарі під публікацією Андрія Єрмолаєва, скриншот з фейсбук-сторінки

До цього, у жовтні 2024 року Андрій Єрмолаєв заявив, що під час сесії депутатам запропонували об’єднати кілька земельних питань у пакет для голосування. Усі вони стосувалися відмови підприємцям у розміщенні кіосків. Однак до цього ж пакету «хитро засунули» один проєкт рішення, який дозволяв низці підприємців розмістити тимчасові споруди. В пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що його розробником та доповідачем є головний архітектор Миколаєва, директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков.

5 років тому, балотуючись у депутати міськради Миколаєва від «Пропозиції», Андрій Єрмолаєв заявляв, що його мета — боротьба з «будками», наливайками та іншими незаконними спорудами, які стоять на пішохідних проходах, підземних комунікаціям та псують вигляд міста. У своєму предвиборчому ролику він зазначав, що саме депутати міськради голосують за відповідні земельні рішення і часто зацікавлені у їх прийнятті, з чим він і планував боротись.

— Я прийшов працювати у міськраду у 2017 році, вірив у зміни на краще, бажаючи зробити своє місто гарним та зручним для жителів… За час роботи я зрозумів, що багато чого залежить від депутатів Миколаївської міської ради. Їхні рішення визначають те, що зможе зробити посадовець для міста. А реальність така, що деякі з них роками заробляли, не соромлячись спотворювати Миколаїв. Вони не голосують проти своїх інтересів. І я хочу змінити це. Депутат має працювати на користь міста. Підтримайте команду Сєнкевича, підтримайте пропозицію, — казав у 2020 році Андрій Єрмолаєв, звертаючись до виборців.

При цьому зазначимо, що на сьогодні за усі земельні «пакети», проти яких виступає Андрій Єрмолаєв, голосують у тому числі депутати фракції «Пропозиція», до складу якої він входить.

Раніше повідомлялось, що міська рада Миколаєва передумала дозволяти депутатці Олені Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх до порядку денного сесії та проголосувала «пакетом».