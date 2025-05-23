Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

У Миколаєві на сьогоднішній день. діють 7 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, архівне фото МикВісті

У міському управлінні охорони здоров’я Миколаєва з’ясували, що за останні три роки 22% жителів міста жодного разу не звертались до свого сімейного лікаря.

Про це повідомила начальниця міськздоров’я Ірина Шамрай під час засідання депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради 16 травня, пишуть «МикВісті».

У мерії з’ясували, що Національна служба здоров’я України з 2025 року зменшила пакети, за якими сім Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) Миколаєва отримують від держави компенсації за свою роботу. Таким чином, за підрахунками Ірини Шамрай, ЦПМСД недоотримають 17,2 мільйона гривень через те, що частина пацієнтів, які мають укладені декларації, більше трьох років не зверталась до свого сімейного лікаря.

— За цю кількість пацієнтів, за яку в порівнянні з 2024 роком на 2025 рік задекларованих, але які не звертались протягом останніх трьох років, НСЗУ не заплатила взагалі коштів, — сказала Ірина Шамрай.

За її словами, найгірша ситуація у ЦПМСД №4, де 37% пацієнтів більше трьох років не звертались до свого сімейного лікаря. У зв’язку з цим там найбільша кількість невиплачених НСЗУ коштів — 5 мільйонів 470 тисяч.

— На другому місці стоїть 6-й Центр: 31% пацієнтів не звертались до свого сімейного лікаря більше трьох років. У зв’язку з цим кількість коштів у них також значно просіла, у порівнянні з попереднім роком. Загалом по всім закладам мінус 17 мільйонів 222 тисячі, — зазначила Ірина Шамрай.

Номінально у ЦПМСД Миколаєва укладено декларацій з 336 тисячами 223 пацієнтами, але Національна служба здоров’я заплатила по факту за 262 тисячі 884 пацієнта.

— Ці гроші розподіляються на 263 лікарі загальної практики сімейної медицини, педіатрів і терапевтів, які працюють на первинці. Якщо ми просто поділимо це, то ми отримаємо 999 декларацій в середньому на одного лікаря. Це не враховуючи те, що утримання надмірної кількості адміністративно-господарчого персоналу центрів призводить до того, що якщо зараз ситуація не поліпшиться, а вона уже не поліпшилась, тому що на наші заклади, порівняно з першим кварталом 2025 року, знову просіли на 4 мільйони 330 тисяч від запланованих коштів, які НСЗУ планувало сплатити нашим центрам, — сказала Ірина Шамрай.

У зв’язку зі скрутною фінансовою ситуацією деякі Центри уже відправляють медпрацівників у відпустки без збереження зарплати (за власний рахунок). Ірина Шамрай озвучила при цьому позицію міської влади: у відпустки за власний рахунок можна відправляти лише адміністративно-господарчий персонал, який сьогодні на усі ЦПМСД обходиться в 24 мільйони гривень на рік, підкреслила посадовиця.

— Ми бачимо, у нас уже деякі центри, зокрема 6 та 1, своїх працівників — і лікарів, і середніх медпрацівників — відправляють у відпустки без збереження. Ми збирались неодноразово, я попередила керівників, що ні лікарів, ні медичних сестер ви у відпустки без збереження не відправляєте. Тому що це той контингент, який заробляє сьогодні кошти. У відпустки може йди адміністративно-господарчий персонал закладу, який вартує 263 лікарям утримання 24 мільйони на рік, — сказала Ірина Шамрай.

Пояснюючи необхідність оптимізації Центрів, Ірина Шамрай заявила, що на сьогоднішній день «утримання адміністративно-господарчого персоналу в центрах призведе до того, що на листопад і грудень при таких оплатах не буде коштів виплатити зарплату в центрах у повному обсязі».

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— Уже пів року цього року ми фактично знаходимось на їхній межі.Мені не зрозуміло, чому керівники наших закладів не провели належним чином роботу по верифікації наших пацієнтів. Але ситуація така, яка є, — сказала Ірина Шамрай.

Раніше повідомлялось, що У Миколаєві вирішили ліквідувати пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до двох діючих інших. Рішення передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6. При цьому зазначено, що мережа амбулаторій і обсяг медичних послуг мають зберегтися.

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.