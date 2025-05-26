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Конгресмен Бейкон: Мирні переговори не зупинять Путіна, Україну потрібно озброїти до зубів

Дон Бейкон, фото: ctrcenter.org/Дон Бейкон, фото: ctrcenter.org/

Після масованих ракетних і дронових атак Росії на Україну цими вихідними, американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон виступив із різкою заявою, відкинувши можливість ефективних мирних переговорів із Кремлем.

Про це він написав у соцмережі X.

Дон Бейкон наголосив, що дипломатичні зусилля не мають жодного впливу на російського президента Володимира Путіна. На його думку, Москва продовжує війну з метою підкорення України і не припинить агресію, поки не зустріне реального опору.

«Його мета — домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти», — зазначив конгресмен.

Дон Бейкон закликав США та їхніх союзників до жорстких дій: надати Україні максимальну військову підтримку, ввести найсуворіші санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів за кордоном.

Слід зазначити, що він неодноразово критикував поблажливу політику щодо Росії, зокрема й позицію адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо російського лідера Володимира Путіна, наголосивши, що той «абсолютно збожеволів». Також він попередив, що спроба повного захоплення України може призвести до краху самої Росії.

Раніше під час телефонної розмови з європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає. Однак Трамп заявив, що поки не планує посилювати санкції проти Росії після телефонної розмови з Путіним.

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