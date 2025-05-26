Путін змінився, тепер він абсолютно збожеволів, — Трамп

Дональд Трамп і Володимир Путін, фото: TASS

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо російського лідера Володимира Путіна, наголосивши, що той «абсолютно збожеволів». Також він попередив, що спроба повного захоплення України може призвести до краху самої Росії.

У дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що раніше мав добрі стосунки з Путіним, проте, за його словами, російський керівник змінився і «безпідставно вбиває людей».

Американський президент вказав на численні атаки ракетами та дронами по українських містах як приклад такої поведінки.

Трамп також припустив, що Путін справді прагне повної окупації України. Він наголосив, що реалізація таких намірів може мати фатальні наслідки для самої Росії.

«Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!», — заявив Дональд Трамп.

Окрім критики на адресу Путіна, Трамп звернув увагу й на президента України Володимира Зеленського. Він висловив невдоволення його риторикою, заявивши, що вона лише ускладнює ситуацію, та закликав українського лідера змінити підхід до публічних заяв.

Раніше під час телефонної розмови з європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.

Нагадаємо, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним для досягненню перемир’я у війні Росії проти України, тривала понад дві години.