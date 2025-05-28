«Давайте чесно, це ваші колеги облажалися», — Домбровська попросила Єрмолаєва робити «крайніми» посадовців, а не депутатів

Депутатка міськради Тетяна Домбровська. Архівне фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міськради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська відповіла на заяву начальника антикорупційного департаменту, депутата від партії «Пропозиція» Андрія Єрмолаєва.

Нагадаємо, Єрмолаєв публічно розкритикував депкорпус через голосування за будівництво АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря-Машпроект».

Домбровська наголосила, що депутати стали заручниками дій виконавчої влади, яка, за її словами, приховала юридичний висновок, переплутала номери проєктів і порушила терміни оприлюднення документів перед сесією.

— У дописі згадується лист юридичного департаменту з зауваженнями до проєкту рішення. Але йдеться про проєкт №155/19, якого не було в порядку денному. Натомість голосували проєкт №155/119. Схожість номерів — випадковість чи навмисна підміна? Якщо виконавча влада справді зіпсувала таким чином документ, приховавши негативний висновок, — то підставили не лише депутатів, а взагалі все самоврядування. Це варто дослідити окремо, — написала Тетяна Домбровська.

Реклама

Вона підкреслила, що депутати не отримували ані офіційного листа з правовими зауваженнями, ані пояснень, а самі юридичні висновки були прикріплені у вигляді гіперпосилання без акцентування.

— З цим важливим роз’ясненням депутатів офіційно не ознайомлювали. Не було окремого листа, не було електронного сповіщення, не було пояснення. Просто гіперпосилання у порядку денному. Без акценту, без розголосу. І це — документ, який міг радикально вплинути на сприйняття рішення. Так працювати не можна. Я щойно переслухала запис сесії за 25 квітня і переконалась: навіть під час розгляду питання депутати не були поінформовані про те, що існує висновок юридичного департаменту, в якому прямо зазначено — прийняття такого рішення є недопустимим і суперечить закону. Ігнорування цього висновку під час сесії — це вже не просто недбалість, а відверте приховування ключової інформації, — зазначила депутатка.

Депутатка також наголосила, що повний пакет документів до сесії було надано менш ніж за добу до голосування, що є прямим порушенням регламенту та Закону України «Про місцеве самоврядування».

— Але якщо ви, пане Андрію, бачите проблему — чому ваші абсолютно справедливі зауваження не звучать на адресу ваших однопартійців, зокрема — секретаря міської ради, представника вашої ж політичної сили? Навіщо це переведення стрілок і спроба зробити винними інших, а саме депутатів? І ще. Це ж не депутати формують порядок денний і пропонують створити пакет. Ви працюєте у виконавчий владі, є підлеглою особою і маєте знати процедури та законодавство. І якщо підготовка сесій в нас суцільний «тяп-ляп» від виконавчої влади, не варто прикриватися депутатами, — переконана Тетяна Домбровська.

Вона підтримала, що не можна знищувати зеленої зони, однак підкреслила, що спроби перекласти провину виключно на депутатів — це маніпуляція.

— Тому, пане Андрію, я щиро поділяю ваше обурення тим, що на місці понад 200 дубів у зеленій зоні може з’явитися автозаправка — просто під вікнами житлових будинків. Це справді обурливо. Але давайте чесно: ваші колеги з виконавчої влади облажалися. Вони допустили цю ситуацію, приховали від депутатів важливі документи, підмінили номер проєкту, проігнорували регламент і прикрили юридичні зауваження під іншим номером. І відповідати за це мають саме вони. А не депутати, яких ви сьогодні намагаєтесь зробити крайнім, — констатувала Тетяна Домбровська.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва на початку травня 2025 року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва склав акт обстеження дубів у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де міська рада погодила будівництво автозаправки. У мерії Миколаєва порахували, що під знесення підпадають 192 дерева та понад 25 одиниць парості дерев.