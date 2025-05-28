Ільюк відповів Єрмолаєву, який назвав депутатів «земельними рішалами» після скандалу з будівництвом АЗС в зеленій зоні. Архівне фото: «МикВісті»

Позафракційний депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк прокоментував заяву голови антикорупційного департаменту, депутата від партії «Пропозиція» Андрія Єрмолаєва.

Відповідний допис він опублікував у Telegram.

Нагадаємо, Андрій Єрмолаєв розкритикував депутатський корпус, назвавши рішення міськради про будівництво АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» незаконним.

У відповідь Артем Ільюк заявив, що відповідальність за нинішній стан справ у міськраді несуть саме ті політичні сили, які на початку каденції взяли під контроль управління містом.

«На початку нашої каденції партії «Пропозиція», «Слуга Народу», «Партія шарія», «Європейська Солідарність» та «Наш Край» об’єдналися й утворили «коаліцію», якою дружно обрали секретаря міськради, заступників міського голови, поділили керівництво в комісіях, розподілили ключові ролі в управлінні містом. Зроблено це все було швидко і з порушенням. Я та моя команда тоді виступила проти цього свавілля. Я попереджав, що наслідки будуть не на користь миколаївців. Тому раджу деяким депутатам глянути в дзеркало! Саме там ви побачите людину яка створила цю систему! Нажаль! Вибачтеся перед містянами та починайте виправляти свої помилки!», — написав Артем Ільюк.

Повідомлення Артема Ільюка. Скриншот з телеграм-каналу: @a_iliuk

Раніше депутатка Миколаївської міськради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська відповіла на зауваження Андрія Єрмолаєва. Вона наголосила, що депутати стали заручниками дій виконавчої влади, яка, за її словами, приховала юридичний висновок, переплутала номери проєктів і порушила терміни оприлюднення документів перед сесією.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції.

Раніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявляв, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

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Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору орендиземельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.