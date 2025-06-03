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Українська делегація прибула до США: говоритимуть про оборону, санкції та повернення депортованих дітей

До США прибула делегація України, фото: gettyimagesДо США прибула делегація України, фото: gettyimages

До Вашингтона прибула українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко. Також до складу делегації входять представники Міністерства оборони та Офісу президента.

Про це 3 червня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, у США планують обговорити:

  • оборонну підтримку України та ситуацію на фронті;
  • посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема;
  • створення Інвестиційного фонду відбудови (угода про корисні копалини);
  • повернення депортованих українських дітей та підтримку цього процесу;
  • протидію російській пропаганді, пов’язаній із релігійною тематикою.

Андрій Єрмак зазначив, що заплановані зустрічі з представниками обох партій у США, а також з командою Дональда Трампа. Українська сторона також розповість про результати перемовин у Стамбулі й про затягування Росією перемир’я заради продовження війни.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що 2 червня під час перемовин у Стамбулі російська делегація передала Україні документ із власними пропозиціями щодо мирного врегулювання.

Крім того, під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.

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