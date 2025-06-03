Українська делегація прибула до США: говоритимуть про оборону, санкції та повернення депортованих дітей
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- Марія Хаміцевич
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12:43, 03 червня, 2025
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До Вашингтона прибула українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко. Також до складу делегації входять представники Міністерства оборони та Офісу президента.
Про це 3 червня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, у США планують обговорити:
- оборонну підтримку України та ситуацію на фронті;
- посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема;
- створення Інвестиційного фонду відбудови (угода про корисні копалини);
- повернення депортованих українських дітей та підтримку цього процесу;
- протидію російській пропаганді, пов’язаній із релігійною тематикою.
Андрій Єрмак зазначив, що заплановані зустрічі з представниками обох партій у США, а також з командою Дональда Трампа. Українська сторона також розповість про результати перемовин у Стамбулі й про затягування Росією перемир’я заради продовження війни.
Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що 2 червня під час перемовин у Стамбулі російська делегація передала Україні документ із власними пропозиціями щодо мирного врегулювання.
Крім того, під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.
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