Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Депутати Миколаївської міської ради сьогодні, 3 червня, зібрались на пленарне засідання, і «пакетом» проголосували 51 земельне питання.

Сесія відбувалась в онлайн-форматі та тривала близько 15 хвилин, повідомляє кореспондент «МикВісті».

На початку засідання Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до присутніх 29 депутатів з пропозицією сформувати «пакет» з земельних питань, які через відсутність необхідної кількості депутатів не змогли прийняти на попередньому засіданні 29 травня. Мер наголосив, що усі могли ознайомитись з проєктами рішень та отримати відповіді від посадовців мерії щодо цих проєктів.

— У нас відбувались великі дискусії, як наслідок чого депутати почали відключатися і у нас сесія перестала бути повноважною. На сьогодні у нас залишились нерозглянутими 52 земельних питання. Всі вони погоджені земельною комісією. У мене є пропозиція. Всі ці питання можна було розглянути, подивитися, ще додатково за цей час запитати колег чи департамент архітектури. Є пропозиція наступна: усі ці проєкти рішень, вони були погоджені земельною комісією, розглянуті, висіли більше 10 робочих днів, усі могли ознайомитись і надати свої пропозиції, у вас є можливість зараз дати якісь пропозиції щодо окремих проєктів рішень. Якщо ні, я пропоную всі ці проєкти рішень сформувати в «пакет» і винести на голосування, — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївська міська рада уже близько 3,5 років працює онлайн, скриншот з Ютуб-трансляції сесії

За пропозицією депутата Євгена Прудника (обраний від забороненої «ОПЗЖ»), з «пакету» виключили питання, що стосувалось сервітуту на пляжі Намиву, тож на голосування запропонували 51 проєкт рішення, за який обранці проголосували без обговорень.

48 питань основного порядку денного, ще три — внесені «з голосу» на попередньому пленарному засіданні ради. Ці три проєкти рішення опубліковані на сайті менше, ніж за 10 робочих днів до дати розгляду на засіданні, а комісія розглядала їх та погоджувала 28 травня.

Проєкт рішення стосується передачі ТОВ «АТЕРА ЛТД» в оренду строком на 20 років земельної ділянки площею 713 кв.м по проспекту Центральному, 15-В у Заводському районі Миколаєва (біля зупинки Водопровідна) для обслуговування адміністративної будівлі з вбудованими торговими приміщеннями. Ділянка має цільове призначення «для будівництва та обслуговування адміністративних будинків» і вже забудована. Рішення базується на зверненні компанії, технічній документації та висновку департаменту архітектури, а орендар зобов’язаний укласти договір оренди та дотримуватись вимог Земельного кодексу України. У проєкті рішення йдеться про дозвіл компанії «НІККОНСАЛТ» укласти договір особистого строкового сервітуту на 1 рік для розміщення тимчасових споруд на ділянці по Одеському шосе поблизу будівлі 88 в Миколаєві. Земельна ділянка має площу 144 кв.м, включає охоронні зони навколо інженерних мереж, а договір дозволяється поновлювати ще чотири рази без нового рішення міськради. Водночас раніше Антикорупційний департамент Миколаївської міської ради застерігав, що оформлення сервітутів без конкурсу може бути непрозорим і містити корупційні ризики Останній проєкт рішення стосується надання компанії «ФАКТОТУМ-М» дозволу на облаштування заїзду до своєї приватної ділянки через комунальну землю на Лагерному полі. Для цього планується оформити платне право користування частиною цієї ділянки — так званий земельний сервітут. Водночас юристи міськради застерігають: компанія подала документи із запізненням, тому попередній дозвіл уже втратив чинність, а спроба його продовжити порушує закон.

За сформований «земельний» пакет з 51 питання проголосували 28 депутатів Миколаївської міськради, ще один депутат утримався.

Земельна ділянка по проспекту Центральному 15-В, де планують побудувати магазин, фото МикВісті

Раніше повідомлялось, що міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві підприємцем Володимиром Алексєєвим, який є позаштатним радником Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.