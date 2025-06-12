Міністр оборони Німеччини прибув до Києва: говоритимуть про додаткову допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. ФОто: Tagesschau

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 12 червня, прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє Spiegel.

Під час поїздки Борис Пісторіус має намір обговорити з українським керівництвом ситуацію на фронті, а також можливості для подальшої військової підтримки України.

Як пише Tagesschau, міністр оборони Німеччини засудив останні масовані атаки російських військ по Україні, зокрема із застосуванням крилатих ракет і дронів. Ці удари міністр назвав «вкрай жорстокими та загрозливими», зазначивши, що Москва демонструє небажання до мирного врегулювання конфлікту.

«Росія продовжує воєнну кампанію з наростаючою інтенсивністю, все частіше націлюючись на цивільну інфраструктуру», — заявив Борис Пісторіус.

За його словами, візит до Києва є сигналом підтримки з боку нового уряду ФРН та підтвердженням прихильності Німеччини до допомоги Україні в умовах триваючої агресії.

Нагадаємо, що Міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умєров — підписали в Берліні угоду про масштабну військову підтримку України на суму близько п'яти мільярдів євро.