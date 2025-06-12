Міністр оборони Німеччини прибув до Києва: говоритимуть про додаткову допомогу Україні
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:39, 12 червня, 2025
-
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 12 червня, прибув до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомляє Spiegel.
Під час поїздки Борис Пісторіус має намір обговорити з українським керівництвом ситуацію на фронті, а також можливості для подальшої військової підтримки України.
Як пише Tagesschau, міністр оборони Німеччини засудив останні масовані атаки російських військ по Україні, зокрема із застосуванням крилатих ракет і дронів. Ці удари міністр назвав «вкрай жорстокими та загрозливими», зазначивши, що Москва демонструє небажання до мирного врегулювання конфлікту.
«Росія продовжує воєнну кампанію з наростаючою інтенсивністю, все частіше націлюючись на цивільну інфраструктуру», — заявив Борис Пісторіус.
За його словами, візит до Києва є сигналом підтримки з боку нового уряду ФРН та підтвердженням прихильності Німеччини до допомоги Україні в умовах триваючої агресії.
Нагадаємо, що Міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умєров — підписали в Берліні угоду про масштабну військову підтримку України на суму близько п'яти мільярдів євро.
Останні новини про: Німеччина