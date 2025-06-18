Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця року, — Шмигаль

Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль

Українські перевізники й надалі зможуть їздити до країн ЄС без спеціальних дозволів. Європарламент підтримав продовження так званого «транспортного безвізу» до кінця 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, угода пролонгована вже вчетверте.

Крім того, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це означає, що з 2026 року українці зможуть користуватись мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткових витрат на роумінг.

— Окрім того, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу, — зазначив Денис Шмигаль.

Зараз очікується остаточне затвердження цього рішення Радою ЄС.

— Цим створюємо важливий прецедент — досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home, — повідомив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.