  • середа

    18 червня, 2025

  • 27.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця року, — Шмигаль

Засідання Кабміну. Фото: Денис ШмигальЗасідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль

Українські перевізники й надалі зможуть їздити до країн ЄС без спеціальних дозволів. Європарламент підтримав продовження так званого «транспортного безвізу» до кінця 2025 року. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, угода пролонгована вже вчетверте. 

Крім того, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це означає, що з 2026 року українці зможуть користуватись мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткових витрат на роумінг. 

— Окрім того, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу, — зазначив Денис Шмигаль.

Зараз очікується остаточне затвердження цього рішення Радою ЄС.

— Цим створюємо важливий прецедент — досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home, — повідомив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Податківці Миколаївщини відзвітували, що після аудиту до бюджету донарахували понад ₴430 млн
Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів
Платники податків Миколаївщини сплатити до місцевих бюджетів понад ₴4 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа
новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Платники податків Миколаївщини сплатити до місцевих бюджетів понад ₴4 млрд
Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів
Податківці Миколаївщини відзвітували, що після аудиту до бюджету донарахували понад ₴430 млн

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

5 годин тому

В Одесі дозволили розважальним закладам працювати до 23:00

Головне сьогодні