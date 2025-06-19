У Миколаєві хочуть звільнити бізнес від сплати за зовнішню рекламу за 2022–2023 роки

Cітілайт на вулиці Соборній у Миколаєві, 13 травня 2024 рік, фото «МикВісті»

У Миколаєві можуть скасувати оплату за розміщення зовнішньої реклами за 2022–2023 роки. Сплачені кошти планують зарахувати в рахунок майбутніх періодів.

Відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд засідання виконавчого комітету, пишуть «МикВісті».

Окрім цього, підприємцям рекомендують сплатити за користування рекламними площами у 2024 році. Департамент архітектури та містобудування має підготувати відповідні додаткові угоди до чинних договорів.

У рішенні зазначається, що такі заходи спрямовані на зменшення фінансового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану та стимулювання до збереження рекламної діяльності.

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Реклама на вулицях Миколаєва

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу сказав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій до 400. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва. У Заводському районі — хочуть до кінця року демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції.

Крім того, Євген Поляков розповів, що наразі у місті формують «законний ринок» з розміщення реклами, надаючи дозвіл на розміщення лише тим, які відповідають вимогам.

Ще у 2024 році виконавчий комітет затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у Миколаєві: у центральній частині міста, вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше.

Водночас директор комунального телеканалу «МАРТ» Віталій Мехеда запропонував головному архітектору Миколаєва Євгену Полякову демонтувати у центрі міста відеоекран: конструкцію на вулиці Соборній на перетині з проспектом Центральним.