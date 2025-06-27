Без ультиматумів і з повагою до суверенітету: Умєров про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Рустем Умєров. Фото: glavnoe.in.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна планує обговорювати можливу зустріч президента Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним після завершення переговорів з гуманітарних питань.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що Україна завжди демонструвала послідовність у прагненні до миру, цитує «РБК-Україна».

— Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави, — наголосив Рустем Умєров.

За його словами, найближчим часом влада надасть більше інформації щодо переговорного процесу та його формату, пише «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди. За його словами, Кремль не визнає чинного українського президента законним представником держави.

А раніше Путін казав, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів та порівняв українську владу з терористичною організацією.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.