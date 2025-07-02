Чернишов заперечив інформацію про ліквідацію Міністерства єдності

Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов спростував інформацію про можливу ліквідацію Міністерства національної єдності України, яке він очолює.

Про це він заявив журналістам після судового засідання, передає «5 канал».

За словами Чернишова, за сім місяців роботи міністерство продемонструвало свою ефективність і стало повноцінним суб’єктом на європейському рівні.

«Я повністю заперечую цю інформацію. Міністерство національної єдності — важливе міністерство в системі органів виконавчої влади, у системі уряду України», — заявив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепремʼєр-міністра та міністра національної єдності Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Пізніше стало відомо, що Міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем’єр та мініст національної єдності Олексій Чернишов, можуть ліквідувати.