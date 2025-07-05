Трамп заявив, що задоволений розмовою з Зеленським: допомога Україні продовжиться

Президент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що задоволений телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 липня.

На борту президентського літака Дональд Трамп заявив журналістам, що розмова була «хорошою та стратегічною». За його словами, сторони обговорили «різні питання», пише «Європейська правда».

— Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова, — сказав він.

Коментуючи можливість подальшої військової допомоги Україні, Дональд Трамп підкреслив: «Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати». Щодо перспектив передачі систем протиповітряної оборони Patriot він зазначив: «Так, можливо».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також прокоментував розмову з Дональдом Трампом, зазначивши, що американський президент добре обізнаний із ситуацією на фронті та загрозами з повітря. Сторони погодилися працювати над розширенням можливостей протиповітряної оборони України.

До цього, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала близько години. Згодом він заявив, що залишився «дуже розчарованим» і не вірить, що Володимир Путін зупинить вторгнення.