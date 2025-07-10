Перемовин не буде, поки не завершимо обміни, – Зеленський про наступну зустріч з росіянами

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Підготовка до нових переговорів на рівні лідерів можлива лише після реалізації домовленостей про обміни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Римі під час міжнародної конференції України — Ukraine Recovery Conference 2025, пишуть «МикВісті».

— Ми повинні завершити результат, про який домовились на другій зустрічі — а саме обміни. Я думаю, найближчим часом ці кроки будуть здійснені. І тільки після цього команди зможуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів, — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин, зокрема за участі США, а як можливі майданчики розглядаються Ватикан, Австрія, Швейцарія та Туреччина.

— Якщо ми хочемо серйозного результату й закінчити цю війну, треба готувати зустріч на рівні лідерів. Ми готові до будь-якого формату на цьому рівні. Безумовно, Україна, Росія і Америка — це бажаний формат. Можуть бути не лише слова й гарантії за столом перемовин, але як буде — я не можу вам сказати. Що стосується майданчика для перемовин, я вдячний Ватикану за ініціативу щодо зустрічі лідерів. Я дуже радий, що Ватикан відкритий до цієї пропозиції. Також є ініціативи від Австрії та Швейцарії як нейтральних країн, а також прямі пропозиції від турецької сторони, – сказав президент.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди. За його словами, Кремль не визнає чинного українського президента законним представником держави.

А раніше Путін казав, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів та порівняв українську владу з терористичною організацією.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.